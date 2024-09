45.000 Euro Schaden nach Bus-Unfall in Pliezhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Beträchtlicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in der Robert-Bosch-Straße in Pliezhausen entstanden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, wie die Polizei mitteilte. Der 74-jährige Fahrer eines Linienbusses befuhr die Robert-Bosch-Straße in Fahrtrichtung Bachenbergstraße und fuhr hier auf Höhe der Einmündung Gutenbergstraße links an einem haltenden Auto vorbei. Im Bereich der Engstelle kam ihm der bevorrechtigte Pkw BMW eines 32-Jährigen entgegen, woraufhin es zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Linienbus kam. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An dem Linienbus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. An dem BMW fiel der Sachschaden erheblich höher aus und wurde mit ca. 35.000 Euro beziffert.

Aufgrund der unfallbedingten Beschädigungen war der BMW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr Pliezhausen verständigt, die das Abstreuen der Fahrbahn übernahm. (pol)