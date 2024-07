44-Jähriger wird in Tübingen von Unbekannten verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit leichten Verletzungen und einem Aufenthalt im Krankenhaus endete die Nacht von Samstag auf Sonntag für einen 44 -jährigen Tübinger nach einer Auseinandersetzung. Gegen 03.00 Uhr wurde über Notruf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Wilhelmstraße gemeldet. Das berichtet die Polizei.

Nach Eintreffen der Rettungskräfte konnte lediglich der 44 -jährige Geschädigte an der Örtlichkeit angetroffen werden. Mehrere Passanten gaben gegenüber den Einsatzkräften an, dass der Mann von zwei unbekannten Personen körperlich angegangen wurde.

Mann erlitt Platzwunde

Die Angreifer hätten auf den Geschädigten eingeschlagen und getreten. Noch vor Eintreffen der Polizei gingen die zwei Angreifer in einem VW Golf in unbekannte Richtung flüchtig. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der 44 -Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde durch einen Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)