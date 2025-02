44-Jährige prallt beim Abbiegen in Pliezhausen gegen Auto: 30.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung Fischerstraße / Friedrichstraße ereignet. Gegen 14.50 Uhr wollte eine 44-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Caddy nach links in die Friedrichstraße einbiegen und kollidierte dabei frontal mit einem an der Einmündung wartenden VW Golf einer 74-Jährigen. Das berichtet die Polizei. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 30.000 EUR geschätzt. (pol)