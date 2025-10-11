43-Jähriger bei Unfall nahe Dettingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen hat ein 43-Jähriger am Freitagabend gegen 18.40 Uhr bei einem Unfall zwischen Dettingen und Metzingen-Neuhausen erlitten. Der Mann befuhr mit seinem Smart die Landstraße 380a von der Bundesstraße 28 kommend und wollte an der »Schlössleskurve« nach links in Richtung Metzingen-Neuhausen abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich eine entgegenkommende 37-jährige Audi-Fahrerin, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich kam.

Im weiteren Verlauf wurde der Audi der 37-Jährigen auf einen an der dortigen Einmündung wartenden Skoda einer 18-Jährigen geschoben. Der durch den Unfall verletzte Smart-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in eine naheliegende Klinik gebracht. An den verunfallten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 38.000 Euro, wobei zwei der beteiligten Fahrzeuge durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden mussten. (pol)