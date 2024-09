39-Jähriger soll in Metzinger Discounter betrunken geklaut haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein aggressiver 39-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in eine Fachklinik gebracht worden. Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 15.45 Uhr in einem Discounter in der Nürtinger Straße einen Ladendiebstahl begangen zu haben.

Nachdem die Marktleitung auf die Tat aufmerksam geworden war, folgten zwei Zeugen dem Tatverdächtigen. Nach einem Wortwechsel kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen dem 39-Jährigen und einem 33-jährigen Zeugen zu einem Handgemenge, bei dem beide Männer leicht verletzt wurden.

Der nach dem Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen immer noch aggressive und alkoholisierte 39-Jährige wurde von den Beamten geschlossen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)