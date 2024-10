31-Jährige kracht in Pfullingen mit Auto in geparktes Fahrzeug

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in Pfullingen ausgerückt, teilte die Polizei mit. Eine 31-Jährige befuhr gegen 16.50 Uhr mit einem VW Golf die Gönninger Straße in Richtung Ortsausgang, als sie zwischen den Einmündungen zur Traubenstraße und zum Schlehenweg mit dem Golf auf einen am Fahrbahnrand geparkten Renault auffuhr.

Die Autofahrerin zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Der Golf war nicht mehr fahrbereit. Auch die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)