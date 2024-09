31-Jährige überholt in Metzingen trotz Gegenverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen eine 31-jährige Pkw-Lenkerin. Diese fuhr laut Polizei am Dienstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, mit ihrem Skoda auf der B28 von Metzingen in Richtung Bad Urach. Nach derzeitigem Kenntnisstand überholte sie im Bereich einer Linkskurve trotz Gegenverkehrs einen vor ihr fahrenden LKW.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste in der Folge ein entgegenkommender 28-Jähriger mit seinem Opel nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Trotz dieses Ausweichmanövers streiften sich die beiden Pkw an der jeweiligen linken Fahrzeugseite. Personen wurden nicht verletzt, der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw beträgt mehrere tausend Euro. (pol)