30-Jähriger bei Unfall nahe St. Johann schwer verletzt

ST. JOHANN. Schwer verletzt wurde ein 30-Jähriger, der am Dienstagmorgen in der Helmut-Käppler-Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat.

Der Mann befuhr gegen sieben Uhr mit seinem Mercedes Citan die L 380 von Lonsingen kommend in Richtung Gächingen, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Nachfolgend überfuhr er einen Radweg und durch einen dahinterliegenden Acker. Auf Höhe des Parkplatzes eines dortigen Einkaufsmarktes knallte der Mercedes mit großer Wucht gegen einen Baum, wodurch der Wagen ausgehebelt wurde und nach rund 30 Metern auf dem Parkplatz aufschlug. Dort fuhr er weiter, bis er mit so großer Wucht gegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford Focus prallte, dass dieser mehrere Meter weit auf die Helmut-Käppler-Straße geschoben wurde, wo beide Fahrzeuge zum Stehen kamen.

Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nachdem eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit zudem Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Drogen ergaben, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Beide Autos, an denen ein Sachschaden von insgesamt etwa 40.000 Euro entstanden war, waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. (pol)