30.000 Euro Schaden: Frau fährt alkoholisiert in parkendes Auto in Bad Urach

BAD URACH. Auf rund 30.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen im Frischlinweg entstanden ist. Eine 37-Jährige war laut Polizei gegen 0.30 Uhr mit ihrem Fiat 500 auf dem Frischlinweg in Richtung Eichhaldenstraße unterwegs. Weil sie aber deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte, kam sie dabei mit ihrem Wagen zu weit nach rechts und krachte dort einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Jeep ins Heck.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf einen davor geparkten, weiteren Jeep aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Unfallverursacherin ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Während die beiden Jeep fahrbereit blieben, musste der Fiat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (pol)