30.000 Euro Schaden: 26-Jähriger bemerkt Abbieger in Trochtelfingen zu spät

TROCHTELFINGEN. Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 313 zwischen Trochtelfingen und Engstingen ereignet hat. Ein in Richtung Engstingen fahrender Pkw-Lenker bog laut Polizei gegen 10.45 Uhr kurz nach der Zufahrt zum Gewerbepark Engstingen-Haid in einen Feldweg ab, weshalb die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer bis zum Stillstand abbremsen mussten.

Der 26-jährige Fahrer eines Dacia erkannte dies zu spät und fuhr auf den bereits stehenden VW eines 58-Jährigen auf. Der Unfallverursacher musste in der Folge leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, der VW-Fahrer wurde lediglich an der Örtlichkeit medizinisch erstbehandelt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pol)