29-Jähriger greift Mann in Tübingen mit Hammer an: Festnahme und Haft

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Tübingen gegen einen 29-jährigen Mann, der am Samstagmittag einen 51-jährigen Passanten angegriffen und verletzt haben soll.

Der 51-Jährige war gegen 12.15 Uhr zu Fuß im Bereich des Europaplatzes unterwegs, wobei der ihm persönlich nicht bekannte Verdächtige ein Stück neben ihm herging. Unvermittelt soll der 29-Jährige einen Hammer aus seiner Jacke geholt und damit auf den 51-Jährigen eingeschlagen haben. Das Opfer wurde hierdurch leicht an der Hand verletzt und vor Ort von einem Notarzt untersucht. Eine Einlieferung in eine Klinik war nicht erforderlich. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Verdächtigen noch in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe, bei der es sich um einen handelsüblichen Werkzeughammer handelte, wurde in einem Mülleimer aufgefunden und beschlagnahmt.

Der 29-jährige, rumänische Staatsangehörige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. Die Ermittlungen zum möglichen Tatmotiv dauern noch an. (pol)