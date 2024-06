28-Jähriger bedroht in Tübingen Mitarbeiterin einer Behörde mit Messer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine Mitarbeiterin einer Behörde im Schleifmühleweg ist am Donnerstagvormittag in Tübingen von einem Mann mit einem Messer bedroht worden. Die Frau befand sich gegen 10.20 Uhr mit dem 28-Jährigen in einem Beratungsgespräch, als der Kunde aus bislang ungeklärtem Grund ein Messer zog und die Angestellte bedrohte. Die Frau konnte sich unmittelbar darauf unverletzt aus dem Raum begeben und den Mann dort alleine einschließen.

Von der Polizei wurden nach Eingang des Notrufes unverzüglich mehrere Streifenwagen entsandt. Kurz nach 10.30 Uhr konnte der 28-Jährige in einem günstigen Moment von Kräften des Polizeireviers Tübingen mit Unterstützung von Beamten der Polizeihundeführerstaffel in dem Büro unverletzt überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Das Messer konnte aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bis zu einem möglichen Gerichtsverfahren auf freien Fuß gesetzt. (pol)