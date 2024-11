26-Jähriger in Bad Urach von drei Männern zusammengeschlagen - Zeuge greift ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Bad Urach nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag am Zentralen Omnibusbahnhof in Urach zugetragen hat. Gegen 17.45 Uhr wurde dort nach derzeitigem Kenntnisstand ein 26-Jähriger von drei Unbekannten angegriffen und zu Boden geschlagen, berichtet die Polizei. Anschließend traten die Täter auf den Geschädigten ein. Nach dem verbalen Eingreifen eines Zeugen flüchtete das Trio in Richtung Seilerweg.

Die Drei konnte im Zuge der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Für die Versorgung der erlittenen Verletzungen des 26-Jährigen musste ein Rettungswagen angefordert werden. Die drei männlichen Täter sind alle circa 175 Zentimeter groß, von schlanker Statur und haben ein jugendliches Erscheinungsbild. Die Ermittlungen des Polizeipostens Bad Urach zu den Unbekannten dauern an. (pol)