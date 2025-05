Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Schwere Verletzungen hat ein Arbeiter am Sonntagmorgen in einer Firma in der Straße Im Handelsteich erlitten. Der 26-Jährige arbeitete kurz vor acht Uhr mit einer sogenannten Arbeitsameise, als sein Bein zwischen dem Arbeitsgerät und einer Metallbox eingeklemmt wurde. Der Rettungsdienst brachte den nach ersten Erkenntnissen Schwerverletzten nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (pol)