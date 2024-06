24-Jähriger in Reutlingen bewirft Frau mit Flasche und entkleidet sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am frühen Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr ist ein 24-Jähriger in der Reutlinger Albstraße aufgefallen, was einen Polizeieinsatz erforderlich machte. Zunächst warf der Mann einer bislang unbekannten Frau eine Getränkeflasche hinterher und entkleidete sich teilweise. Im weiteren Verlauf lief er absichtlich auf die Fahrbahn, weshalb zwei Fahrzeuglenker nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnten. Beiden Fahrzeugen schlug der 24-Jährige mit einer Getränkedose auf die Motorhaube. Ob diesbezüglich ein Sachschaden entstand, bedarf weiterer Ermittlungen, welche das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen hat. Nachdem die Polizei den Mann in Gewahrsam genommen hatte, musste er aufgrund seines Gesundheitszustandes anschließend durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (pol)