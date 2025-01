23-Jähriger landet bei Tübingen mit seinem Auto in einem Bach

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein 23-Jähriger ist am Dienstagnachmittag mit seinem Seat Cupra zwischen Tübingen-Bebenhausen und Dettenhausen alleinbeteiligt von der Straße abgekommen. Gegen 16 Uhr kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der L 1208 in einer Linkskurve ins Schlingern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf geriet er auf eine beginnende Schutzplanke und landete nach einer weiteren Fahrt im Grünstreifen in einem Bachlauf.

Sowohl der Fahrer als auch der 24-jährige Beifahrer erlitten nach erstem Stand leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am verunfallten Pkw, der aus dem Bach geborgen und abgeschleppt wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der an den Verkehrsanlagen entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn wurde zur Bergung des Pkw und Reinigung durch die Straßenmeisterei kurzzeitig gesperrt. (pol)