23-Jähriger baut Unfall in Pfullingen: Polizei wirft ihm weitere Delikte vor

PFULLINGEN/ENINGEN. Seinen Führerschein musste ein Unfallverursacher in der Nacht zum Dienstag abgeben. Der 23-Jährige hatte kurz nach ein Uhr mit einem Renault die Aufschleifung der B 313 bei Pfullingen in Richtung Lichtenstein befahren. Im Verlauf der Rechtskurve kam der junge Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Im Anschluss wurde der Pkw nach links abgewiesen, überquerte die Fahrbahnen und krachte gegen die linksseitige Leitplanke.

Der Fahrer sowie sein gleichaltriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie mussten mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Da die Beamten in dem Fahrzeug mehrere leere Alkoholflaschen fanden und der Fahrer nicht nur unter Alkoholeinfluss, sondern mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Drogen stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Ersten Ermittlungen nach dürfte der Fahrer noch für eine Unfallflucht kurze Zeit zuvor in der Augenriedstraße in Eningen infrage kommen. Dort hatte er gegen ein Uhr beim Rangieren eine Mauer touchiert und war, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davongefahren. (pol)