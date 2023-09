22-Jährige tritt in Reutlingen Polizisten und bespuckt sie - Beamtin verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am späten Samstagnachmittag ist es im Bereich des Reutlinger Listplatzes zu einem tätlichen Angriff einer 22-Jährigen auf dort eingesetzte Polizeibeamten gekommen. Das berichtet die Polizei Um 17.45 Uhr waren die Angreiferin und ihr Begleiter in einen verbalen Streit geraten. Infolgedessen ging die 22-Jährige auch auf unbeteiligte Passanten zu und pöbelte diese an. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung wurde sofort nach dem Eintreffen an der Örtlichkeit von der Dame angegangen.

Da sich die Aggressorin nicht beruhigen ließ, musste sie durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden. Hierbei trat sie nach den eingesetzten Beamten und bespuckte sie. Eine Beamtin wurde bei dem Angriff leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch weiter fortsetzen. Die renitente Dame wurde im weiteren Verlauf in eine Klinik eingeliefert. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. (pol)