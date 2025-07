20-Jährige am Bahnhof Tübingen beleidigt und bespuckt - Bundespolizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bereits am 16. Juli ist laut Angaben der Bundespolizei eine 20 Jahre alte Frau am Hauptbahnhof in Tübingen angespuckt und beleidigt worden. Demnach hielt sich die Geschädigte gegen 17:25 Uhr am Bahnsteig 5 auf. Dort wurde sie offenbar unvermittelt von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen bespuckt und beleidigt. Da die Geschädigte den Sachverhalt erst im Nachgang zur Anzeige brachte, konnte der Tatverdächtige bislang nicht ermittelt werden. Die 20-Jährige beschrieb den Tatverdächtigen als etwa 1,90 Meter groß, mit ungepflegtem Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug der Mann offenbar zerrissene Kleidung und einen Vollbart.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Bundespolizei deshalb nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (0711-87035-0). (pol)