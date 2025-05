20.000 Euro Schaden nach heftigem Autounfall in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Schaden von mindestens 20.000 Euro ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall in der Eisenbahnstraße in Metzingen entstanden, teilte die Polizei mit. Kurz vor 12.45 Uhr wollte eine 64-Jährige mit einem Peugeot in die Paulinenstraße einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 20 Jahre alten BWM-Fahrer, der auf der Eisenbahnstraße geradeaus in Richtung Ulmer Straße unterwegs war. Bei dem anschließenden, heftigen Zusammenprall wurden beide Pkw so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Möglicherweise erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Metzingen hat dazu die Ermittlungen übernommen. (pol)