2.500 Kilo Pellets aus Scheune in Hirschau geklaut

TÜBINGEN. In eine Scheune im Gewann Hochwiesen bei Hirschau ist in den vergangenen zwei Wochen eingebrochen worden. Der Besitzer stellte am Sonntagvormittag, kurz nach elf Uhr, fest, dass das Schloss der Scheune, die sich in Verlängerung des Rittwegs befindet, aufgebrochen war.

Der Täter erbeutete unter anderem mehrere Paletten mit Pellets mit einem Gewicht von etwa 2.500 kg sowie original verpackte Gartenliegen. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)