19-Jähriger in Münsingen entführt: Zweiter Verdächtiger stellt sich

MÜNSINGEN. Nach einem mutmaßlichen, erpresserischen Menschenraub in Münsingen hat sich der zweite Tatverdächtige der Polizei gestellt. Das teilte die Polizei mit. Er zeigte sich Mittwochabend auf dem Polizeirevier in Reutlingen, wie ein Sprecher sagte. Dort wurde er festgenommen. Ein Haftrichter steckte den 20-Jährigen in Untersuchungshaft. Ein 23-Jähriger befand sich bereits in Untersuchungshaft.

Die beiden sollen vergangenen Samstag einen 19-Jährigen mit Gewalt genötigt haben, ihnen mehrere Hundert Euro Bargeld zu geben. Der Ältere soll das Opfer unter einem Vorwand in sein Auto gelockt und zu einem abgelegenen Parkplatz gefahren haben, wo der Jüngere wartete. Dieser soll das Opfer geschlagen und massiv bedroht haben.

Die beiden Verdächtigen sollen das gefesselte Opfer dann zu einer Bankfiliale gefahren und es mit Drohungen genötigt haben, Geld abzuheben und ihnen zu geben. Das Opfer wurde leicht verletzt und erstattete tags darauf Anzeige. (pol)