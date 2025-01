19-Jährige schlägt in Reutlingen auf Polizistin ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen eine Frau, die am Dienstagabend in Mittelstadt in Gewahrsam genommen werden musste.

Nach bisherigen Erkenntnissen besuchte die 19-Jährige die Feier eines Bekannten in der Neckartenzlinger Straße. Nachdem es im Zuge der Feierlichkeiten zu Lärmbelästigungen gekommen war, verständigten Passanten gegen 18.30 Uhr die Polizei. Als die Beamten die deutlich alkoholisierten Personen zur Ruhe ermahnen wollten, schlug die 19-Jährige unvermittelt auf eine Polizeibeamtin ein.

Der Frau wurden daraufhin Handschließen angelegt und sie in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte sie sich und versuchte die Beamten anzuspucken. Zudem beleidigte sie fortwährend die Polizeikräfte. Aufgrund ihres offenbar psychischen Ausnahmezustandes wurde die Beschuldigte im Anschluss in einer Fachklinik gebracht. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Die junge Frau sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (pol)