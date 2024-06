18 Jahre alter Fahrer kommt mit Auto auf B28 bei Metzingen von der Straße ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein junger Autofahrer ist am Freitagmorgen auf der B28 bei Metzingen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der 18-Jährige war mit einem Skoda kurz vor sechs Uhr auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend unterwegs und geriet ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund Sekundenschlafs zu weit nach links. In der Folge fuhr der Pkw eine Böschung hinauf, ehe er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Heranwachsende wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Skoda, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden. (pol)