18-jähriger Motorradfahrer in Dettingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Mit schweren Verletzungen musste ein junger Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in eine Klinik eingeliefert werden. Ein 62-Jähriger war mit einem Dacia kurz nach 18 Uhr auf der Nürtinger Straße von Kappishäusern herkommend unterwegs. Am Orteingang von Dettingen wollte er nach links in die Kappishäuser Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 18-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad und stieß mit diesem zusammen.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 15.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für eineinhalb Stunden gesperrt werden. (pol)