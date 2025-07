18-Jährige liefern sich illegales Autorennen durch Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Samstagmorgen gegen zwei junge Pkw-Lenker. Eine Polizeistreife war gegen 04.15 Uhr auf der Eberhardtstraße in Reutlingen unterwegs und konnte zwei Pkw feststellen, die um eine Kurve drifteten und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Karlstraße weiterfuhren. Nach einer Verfolgung bis in die Sondelfinger Straße konnten die beiden Fahrzeuge, ein Mini Countryman sowie ein BMW X3, zum Anhalten gebracht werden, berichtet die Polizei.

Hierbei stellten die Beamten eine 18-jährige Fahrerin sowie einen 18-jährigen Fahrer am Steuer der beiden Pkw fest. Die beiden Heranwachsenden mussten aufgrund ihrer Fahrweise die Führerscheine noch vor Ort abgeben. Zudem wurden die beiden Pkw beschlagnahmt und abgeschleppt. (pol)