18-Jährige kommt in Reutlingen mit Auto von Fahrbahn ab

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag auf der B28 an der Anschlussstelle Sondelfingen ereignet hat. Eine 18-Jährige befuhr gegen 12.45 Uhr mit einem Audi A1 die rechte Spur der B28 in Richtung Metzingen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr zeitgleich ein weißer Pkw die Einfädelspur aus Richtung Scheibengipfeltunnel kommend und zog nach links. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem weißen Fahrzeug und dem Audi.

Die 18-Jährige kam daraufhin mit ihrem Pkw nach links von ihrer Fahrspur ab. Der Wagen kollidierte mit der Leitplanke und drehte sich um die eigene Achse. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem weißen Pkw machen können, der ohne anzuhalten in Richtung Metzingen weiterfuhr, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (pol)