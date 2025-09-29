18-Jährige bei Unfall zwischen Öschingen und Gönningen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine junge Frau ist am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 383 verletzt worden. Die 18-Jährige war kurz nach neun Uhr mit einem VW Polo auf der Landstraße zwischen Öschingen und Gönningen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie dabei zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte im Anschluss in das gegenüberliegende Bankett. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem auf der Seite liegenden Wagen geborgen werden.

Mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen wurde die 18-Jährige in eine Klinik gebracht. Der Schaden am VW Polo beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (pol)