18-Jährige bei Unfall in Gomadingen schwer verletzt

REUTLINGEN. Eine Autofahrerin musste nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war die 18-Jährige gegen 10.10 Uhr mit einem Opel Corsa auf der L 230 zwischen Gomadingen und Offenhausen unterwegs, als sie wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Pkw kam nach rechts in die Böschung ab, worauf sich der Opel mehrfach überschlug und nach rund 100 Metern auf dem Dach liegen blieb.

Ersthelfer befreiten die junge Frau aus dem Fahrzeug. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort brachte sie ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der in Höhe von circa 2.500 Euro total beschädigte Opel wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme, die gegen 12.30 Uhr abgeschlossen war, musste die Landesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)