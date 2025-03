17-Jähriger liefert sich in Metzingen Verfolgungsjagd mit der Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Eine Verfolgungsfahrt über mehrere Kilometer hat sich ein 17-jähriger Fahrer eines VW-Passat von Metzingen bis Eningen mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche hatte einem Streifenwagen am Lindenplatz gegen 02.30 Uhr die Vorfahrt genommen, weswegen er einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Er missachtete die Anhaltesignale und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit teils durch Baustellen und für den öffentlichen Verkehr gesperrte Straßen in Richtung Eningen davon. In Eningen hielt der Fahrer dann am Orteingang an und ließ sich einer Kontrolle unterziehen. Er hatte sich den Pkw zusammen mit seinem 21-jährigen Beifahrer unerlaubt von einem Familienmitglied genommen. Im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war der Beschuldigte nicht. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)