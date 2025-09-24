17-Jährige in Tübingen von Mann sexuell angegangen? Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Kriminalkommissariat Tübingen sucht Zeugen zu einem nachträglich zur Anzeige gebrachten Sexualdelikt, das sich am Montagnachmittag im Stadtgebiet von Tübingen ereignet haben soll. Eine 17-Jährige wurde eigenen Angaben zufolge in der Zeit zwischen 15.50 Uhr und 16.10 Uhr zwischen der Unterführung der B28 zum Hauptbahnhof und dem Finanzamt in der Steinlachallee von einem unbekannten Mann sexuell angegangen, berichtet die Polizei. Von dem Täter liegt bislang keine konkrete Personenbeschreibung vor. Zeugen, die in diesem Zusammenhang am Montagnachmittag im Bereich der besagten Unterführung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 070719721400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (pol)