17-Jährige am Hirschauer Baggersee sexuell belästigt: Polizei fahndet nach Mann

TÜBINGEN. Nach einem etwa 1,85 Meter großen und ungefähr 30 Jahre alten Mann, der am Donnerstagabend am Hirschauer Baggersee eine 17-Jährige sexuell belästigt hat, fahndet derzeit das Polizeirevier Tübingen. Der Unbekannte soll die Jugendliche, die sich in Begleitung einer Freundin befand, gegen 20.30 Uhr auf dem Liegeplatz angesprochen und ihr gegenüber anzügliche Bemerkungen gemacht haben, berichtet die Polizei. Zudem berührte er sie unsittlich. Als die 17-Jährige angab, nun abgeholt zu werden, lief der Unbekannte davon. Die jungen Frauen verständigen anschließend die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: Der hellhäutige, leicht sonnengebräunte Mann hat schwarze kurze Haare und einen schwarzen Vollbart. Zur Tatzeit war er mit einem rosafarbenen T-Shirt und einer weißen, kurzen Hose bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Umhängetasche. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 070719721400. (pol)