16-Jähriger von Bekannten in Dettingen mit Pfefferspray besprüht und beraubt

DETTINGEN. Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Samstagabend, gegen 23.15 Uhr, in der Straße Im Schwöllbogen in Dettingen Opfer eines Raubdelikts geworden. Drei entferne Bekannte hatten sich mit dem Geschädigten in der Nähe verabredet, bevor sich dann alle vier gemeinsam zu einer Parkbank begaben. Hier wurde der 16-Jährige durch einen der vier jungen Männer zunächst mit einem Messer bedroht, während dieser die Herausgabe seiner Jacke und seiner Umhängetasche forderte. Zusätzlich besprühte der Täter den 16-Jährigen mit Pfefferspray.

Der Täter und seine beiden Begleiter, deren Tatbeteiligung noch geprüft wird, flüchteten im Anschluss zu Fuß mit der geraubten Jacke und der Umhängetasche in unbekannte Richtung. Der 16-jährige Geschädigte verständigte die Polizei. Er wurde bei dem Übergriff leicht verletzt und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die drei Tatverdächtigen konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Tatortes nicht angetroffen werden. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen zum Tathergang und den drei Tatverdächtigen übernommen. (pol)