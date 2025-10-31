16-jähriger Rollerfahrer verletzt sich bei Crash mit Auto in Tübingen schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend erlitten. Das berichtet die Polizei. Gegen 19.45 Uhr war der 16-Jährige mit seinem Betamotor Roller von Tübingen herkommend auf der Straße Beim Schützenhaus unterwegs. Vermutlich aufgrund Unaufmerksamkeit dürfte der Jugendliche einen zu diesem Zeitpunkt ausparkenden 45-Jährigen übersehen haben, der mit seinem Wagen auf die Fahrbahn fuhr und dort zum Halten kam. Durch die Kollision stürzte der 16-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf knapp 10.000 Euro. (pol)