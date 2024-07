16-Jährige in Reutlinger Bahnhofstraße angefahren und leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Fußgängerin ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Reutlinger Bahnhofstraße verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Die 16-Jährige wollte kurz vor 19 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Omnibusbahnhof überqueren, als sie vom VW eines 32-Jährigen erfasst wurde, der in Richtung Silberburgstraße unterwegs war. Die Jugendliche kam nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 16-Jährige mit einem Smartphone in der Hand und Kopfhörern im Ohr die Straße überquert. (pol)