15-Jähriger streitet sich in Reutlingen mit 26-Jährigen und beleidigt Polizisten

REUTLINGEN. Am Freitag, gegen 3.15 Uhr, ist es in der Reutlinger Innenstadt zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der 15 Jahre alte Beschuldigte im Außenbereich eines Lokals auf, war stark alkoholisiert und versuchte den 26-jährigen Geschädigten zu schlagen. Zudem bedrohte und beleidigte er diesen. Vor der Tat war bereits ein Rettungswagen für den Betrunkenen angefordert worden.

Als dieser die Örtlichkeit erreichte, wollte der Beschuldigte drohend in die Richtung der Sanitäter gehen, weshalb er von einem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeistreife fixiert wurde. Der Beschuldigte war sehr aggressiv und musste von einer Streifenbesatzung geschlossen und in ein Krankenhaus verbracht werden. Auf der Fahrt dorthin kam es zu wiederholten Widerstandshandlungen und mehrfachen Beleidigungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der angetrunkene Jugendliche nach Hause gebracht und den Eltern übergeben. (pol)