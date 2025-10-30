15-Jähriger missachtet Vorfahrt in Dettingen: Zwei Leichtverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den ein 15-Jähriger am Mittwochabend an der Kreuzung Kappishäuser Straße / Nürtinger Straße verursacht hat. Der Jugendliche war gegen 20 Uhr mit einem Kleinstfahrzeug Opel Rocks auf der Nürtinger Straße von Kappishäusern herkommend unterwegs und bog an der Einmündung nach links in die Kappishäuser Straße ein. Ein mit seinem Hyundai auf der Nürtinger Straße entgegenkommender 63-Jähriger hatte keinerlei Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Während der Hyundai-Fahrer unverletzt blieb, wurden der Unfallverursacher und sein gleichaltriger Beifahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort aber nicht notwendig. Der Hyundai war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden am Opel wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt, der Schaden am Hyundai dürfte sich auf rund 10.000 Euro belaufen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 15-jährige Opel-Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. (pol)