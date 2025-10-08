1,4 Promille: Zusammenstoß zweier Radfahrer in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwei Radfahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Tübingen zusammengestoßen. Ein 25-Jähriger war gegen 17.15 Uhr auf dem Fahrradweg der Wilhelmstraße in Richtung Lustnau unterwegs. Hierbei wurde ihm von einem querenden Radweg herkommenden, 48-jährigen Radler die Vorfahrt genommen. Durch den Zusammenstoß stürzten beide zu Boden. Der 25-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Da der Unfallverursacher unter alkoholischer Beeinflussung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Test hatte ein vorläufiges Ergebnis von über 1,4 Promille ergeben. (pol)