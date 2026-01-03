13-Jähriger in Reutlinger Müller-Galerie mit Elektroschocker attackiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Freitagabend ist es in der Müller-Galerie in der Reutlinger Wilhelmstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 13-Jähriger leichte Verletzungen durch einen Elektroschocker erlitten hat. Gegen 18.15 Uhr hielt sich der 21-Jährige, spätere Beschuldigte, mit drei weiteren Personen in der Müller-Galerie auf. Ein 13-Jähriger kam zu der Personengruppe hinzu.

Nach kurzer Zeit kam es zwischen dem 21-Jährigen und dem 13-Jährigen zu einem verbalen Streit, welcher darin gipfelte, dass der 21-Jährige auf den jüngeren Kontrahenten zuging und ihn mit einem Elektroschocker am Bein verletzte. Der Beschuldigte selbst flüchtete daraufhin, konnte jedoch im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wenig später in der Metzgerstraße angetroffen und festgenommen werden.

Medizinische Versorgung nicht nötig

Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände konnte ein Elektroschocker in Form eines Fahrzeugschlüssels aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder auf die Straße entlassen. Eine medizinische Versorgung war bei dem 13-Jährigen nicht notwendig.

Das Polizeirevier Reutlingen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zur Tat machen können, dies unter der Rufnummer 07121/942-3333 telefonisch zu machen. (pol)