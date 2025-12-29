Wohin mit dem alten Weihnachtsbaum in Reutlingen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wer seinen Christbaum nach den Festtagen fachgerecht entsorgen möchte, hat dazu in der Stadt mehrere, kostenlose Optionen. Die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) geben zwei zentrale Abgabemöglichkeiten bekannt, die zeitlich gestaffelt sind.

Bis Samstag, 17. Januar, können ausgediente Christbäume kostenlos an bestimmten Altglascontainern abgelegt werden. Die Standorte sind im Entsorgungskalender der Stadt Reutlingen 2026 verzeichnet, der von den TBR verteilt wurde. Auf dem Kalender sind die passenden Container mit einem Christbaum-Symbol gekennzeichnet. Die gleichen Sammelstellen finden sich auch in der TBR-App unter dem Reiter »Standorte«.

Auch karitative Einrichtungen sammeln Weihnachtsbäume

Ab Mittwoch, 7. Januar, öffnet außerdem der städtische Häckselplatz in Betzingen wieder seine Tore. Dort können Christbäume in der zweiten und dritten Januarwoche ebenfalls kostenfrei abgegeben werden. Voraussetzung für beide Möglichkeiten: Der Baum muss vollständig von Schmuck befreit sein.

Hinweis der TBR: Auch außerhalb der städtischen Abholung sammeln karitative und soziale Einrichtungen sowie Vereine in Reutlingen Christbäume. Der einheitliche Abgabetermin im gesamten Stadtgebiet ist Samstag, der 10. Januar. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Hinweise der jeweiligen Sammler zu beachten.

Wer den Baum erst später entsorgen möchte, kann ihn gebündelt mit anderem Grünabfall bei der nächsten Grüngutabfuhr im Frühjahr mitgeben. Die entsprechenden Termine finden sich ebenfalls im Entsorgungskalender der Stadt Reutlingen, in der TBR-App oder auf der Website der TBR. (eg/GEA)