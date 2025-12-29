Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Umzüge und Partys: Der Narrenfahrplan für die Region

Umzüge, Hallenfasnet, Kinderfasching, Brauchtumsabende oder Narrenpartys: Was ist wo und wann an der schwäbisch-alemannischen Fasnacht in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und darüber hinaus im Jahr 2026 geboten? Eine Übersicht.

43 Tage lang wird ab dem 6. Januar die schwäbisch-alemannische Fasnet gefeiert. Foto: Steffen Schanz
43 Tage lang wird ab dem 6. Januar die schwäbisch-alemannische Fasnet gefeiert.
Foto: Steffen Schanz

REUTLINGEN. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Zum Glück gibt es die schwäbisch-alemannische Fasnacht, um sie wieder einzurenken. Dazu bleiben den Narren diesmal ganze 43 Tage Zeit. Denn am Aschermittwoch ist bekanntlich wieder Schluss. Doch bis dorthin ist genügend Zeit zum sorglosen Ausgelassensein, zum Essen, Trinken, Tanzen und Feiern auf den Straßen und Plätzen, in den Hallen und Zelten. Aber wann und wo sind Häsabstauben, Umzüge, Kinderfasching, Hallenfasnet, Brauchtumsabend und Häsverbannen? Hier eine Übersicht aus den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und der Region.

Montag, 5. Januar

Eningen: Häsabstauben der Waldgeister, 18 Uhr, Spital

Gächingen: Häsabstauben, 19.30 Uhr

Undingen: Häsabstauben, 18.01 Uhr, Rathaus

Jetzt dreht sich wieder sechseinhalb Wochen lang das närrische Karussell Foto: Jürgen Meyer
Jetzt dreht sich wieder sechseinhalb Wochen lang das närrische Karussell Foto: Jürgen Meyer
Jetzt dreht sich wieder sechseinhalb Wochen lang das närrische Karussell
Foto: Jürgen Meyer

Dienstag, 6. Januar

Betzingen: Häsabstauben mit Taufe Kräuterhexen, 15.59 Uhr, Mauritiuskirche; Häsabstauben Krautskräga, 17 Uhr, Vorplatz Mühle

Buttenhausen: Häsabstauben, 18 Uhr

Genkingen: Häsabstauben, 17 Uhr, Sportheim

Gomaringen: Häsabstauben, 15 Uhr, Innenhof Schloss

Kirchentellinsfurt: Häsabstaube, 18 Uhr, Rathausplatz

Mittelstadt: Häsabstauben und Narrentaufe, 18 Uhr, Rathausplatz

Mössingen: Abstauben, 16 Uhr, Rathausplatz

Ofterdingen: Masken- und Häsabstauben, 17 Uhr, Zunfthaus

Pfullingen: Häsabstauben und Narrentaufe der Hoagamännle, 14.30 Uhr, Narrenstube

Reicheneck: Häsabstauben, 16 Uhr, Herzog-Ulrich-Halle

Sickenhausen: Häsabstauben, 13 Uhr, Rathausplatz

Unterhausen: Häsentstaubung, 16.30 Uhr, Uhlandschule

Das Häsabstauben nach der langen Pause ist in Unterhausen jedesmal der Gipfel der Fröhlichkeit Foto: Jürgen Meyer
Das Häsabstauben nach der langen Pause ist in Unterhausen jedesmal der Gipfel der Fröhlichkeit Foto: Jürgen Meyer
Das Häsabstauben nach der langen Pause ist in Unterhausen jedesmal der Gipfel der Fröhlichkeit
Foto: Jürgen Meyer

Mittwoch, 7. Januar

Pfullingen: Fackelumzug, 18 Uhr, Marktplatz; Häsabstauben und Taufe Mottles-Heer, 19.15 Uhr, Marktplatz

Donnerstag, 8. Januar

Münsingen: Erweckung der Hungerberghexen, 19 Uhr Matthias-Erzberger-Platz

Freitag, 9. Januar

Bitz: Nachtumzug, 18.59 Uhr

Engstingen: Sternmarsch und Hästrägertaufe mit anschließender Party, 18.30 Uhr, Schlosshof

Erpfingen: Tanzturnier, 20 Uhr, Turnhalle

Haigerloch: Nacht der Haigerlocher Vereine, 20 Uhr, Mehrzweckhalle Trillfingen

Mittelstadt: Hallenfasnet, 19 Uhr, Festhalle

Münsingen: Brauchtumsabend, 19.30 Uhr, Alenberghalle

Wendelsheim: Narrenparty, 20 Uhr, Mehrzweckhalle

Freie Hexengruppen kennen kein Erbarmen mit vorwitzigen Umzugs-Zuschauerinnen Foto: Jürgen Meyer
Freie Hexengruppen kennen kein Erbarmen mit vorwitzigen Umzugs-Zuschauerinnen Foto: Jürgen Meyer
Freie Hexengruppen kennen kein Erbarmen mit vorwitzigen Umzugs-Zuschauerinnen
Foto: Jürgen Meyer

Samstag, 10. Januar

Bitz: Narrenbaumstellen, 15 Uhr, Brauchtumsabend, 18.59 Uhr, Festhalle

Degerschlacht: Kinderfasnet, 12 Uhr, Auchterthalle; Nacht der Narren, 19 Uhr, Auchterthalle

Dettenhausen: Nacht der Narren, 19.31 Uhr, Festhalle

Haigerloch: Schowtanz, 13 Uhr und 20 Uhr, Mehrzweckhalle Trillfingen

Reutlingen: Häsabstauben des Männervereins, 17 Uhr, Marktplatz am Spitalhof

Rommelsbach: Häsabstauben, 18 Uhr, Vereinsheim

Wendelsheim: Kinderumzug mit anschließender Kinder- und Seniorenfasnet, 14.30 Uhr, Mehrzweckhalle; Trutzkopfball, 20 Uhr, Mehrzweckhalle

Wilsingen: Nachtumzug mit anschließender Party, 17 Uhr

Wurmlingen: Bändel-Aufhängen und Jubiläumsabend, 20 Uhr

Würtingen: Brauchtumsabend, 20.01 Uhr, Gemeindehalle

Sonntag, 11. Januar

Bitz: Jubiläumsumzug, 13.33 Uhr

Dettenhausen: Umzug, 13.31 Uhr

Haigerloch-Trillfingen: Jubiläumsumzug, 13.33 Uhr

Pfullingen: Narrenumzug der Uschlaberghexa, 13.31 Uhr, Innenstadt; After-Umzugsparty, 18 Uhr, Narrenstube

Ein Bad in der Menge der Bad Niedernauer Stoagrättle Foto: Jürgen Meyer
Ein Bad in der Menge der Bad Niedernauer Stoagrättle Foto: Jürgen Meyer
Ein Bad in der Menge der Bad Niedernauer Stoagrättle
Foto: Jürgen Meyer

Freitag, 16. Januar

Bronnweiler: Brauchtumsabend »Nacht der Hexen«, 19 Uhr, Turnhalle

Owingen: Jubiläumsball, 20 Uhr, Eyachtalhalle

Samstag, 17. Januar

Engstingen: »Die Bändel raus« mit anschließendem Bändelesfest

Ergenzingen: Vereinsfasnet, 18.30 Uhr, Adolph-Kolping-Saal

Genkingen: Jubiläums-Dämmerungsumzug mit anschließender Party, 17 Uhr, Brühlhalle/Partyzelt/Hexaloch

Kettenacker: Jubiläums-Dämmerungsumzug, 16.30 Uhr

Mössingen: Narrenbaumstellen, 14 Uhr, Haus an der Steinlach

Owingen: Dämmerungsumzug und Narrenparty, 16 Uhr, Eyachtalhalle

Unterhausen: Brauchtumsabend, 19 Uhr, Lichtensteinhalle

Immer gut drauf: Die Ohmenhäuser Hannikel Foto: Jürgen Meyer
Immer gut drauf: Die Ohmenhäuser Hannikel Foto: Jürgen Meyer
Immer gut drauf: Die Ohmenhäuser Hannikel
Foto: Jürgen Meyer

Sonntag, 18. Januar

Ofterdingen: Narrenmesse, 10 Uhr, Mauritiuskirche

Reutlingen: Kinderfasching der Dämonen-Hexa, 10 Uhr, Almrausch

Owingen: Narrenmesse, 9.30 Uhr, Alte Pfarrkirche St. Jakobus; Jubiläumsumzug, 13.30 Uhr

Wurmlingen: Jubiläumsumzug, 14 Uhr

Hand aufs Herz. Gibt es etwas gemütlicheres als die Fasnet? Foto: Jürgen Meyer
Hand aufs Herz. Gibt es etwas gemütlicheres als die Fasnet? Foto: Jürgen Meyer
Hand aufs Herz. Gibt es etwas gemütlicheres als die Fasnet?
Foto: Jürgen Meyer

Freitag, 23. Januar

Dettingen/Rottenburg: Narrennacht, 20 Uhr, Turn- und Festhalle

Wannweil: Jubiläums-Party, 19 Uhr, Uhlandhalle

Samstag, 24. Januar

Kirchentellinsfurt: Kinderfasnet, 13.30 Uhr, Richard-Wolf-Halle

Rübgarten: Kinderfasnet, 13.30 Uhr, Mehrzweckhalle; Deifels-Disco mit Konfetti-Party, 19.31 Uhr, Mehrzweckhalle

Sonntag, 25. Januar

Dettingen/Rottenburg: Traditioneller Umzug, 13.30 Uhr

Reicheneck: Kinderfasnet, 13 Uhr, Herzog-Ulrich-Halle

Grünes Licht für bunte Outfits
Grünes Licht für bunte Outfits Foto: Jürgen Meyer
Grünes Licht für bunte Outfits
Foto: Jürgen Meyer

Freitag, 30. Januar

Mittelstadt: Fasnetsrock, 20 Uhr, Festhalle

Sickenhausen: Brauchtumsabend, 20 Uhr, Festhalle

Unterjesingen: Brauchtumsabend, 20 Uhr, Mehrzweckhalle

Samstag, 31. Januar

Eglingen: Vereinsball, 20 Uhr, Gemeindehaus

Kiebingen: Butzenball, 19 Uhr, Sülchgauhalle

Mittelstadt: Kinderfasnet, 14 Uhr, Festhalle

Oferdingen: Kinderfasnet, 14 Uhr, Sporthalle; Hallenfasnet, 19.30 Uhr, Sporthalle

Pfullingen: Kinderfasching, 14 Uhr, Pfullinger Hallen

Sickenhausen: Kinderfasnet, 13 Uhr, Festhalle; Hallenfasnet, 20 Uhr, Festhalle

Trochtelfingen: Marsch- und Showtanzwettbewerb, 19.31 Uhr, Eberhard-von-Werdenberg-Halle

Lieber nicht schief anschauen, Ein Nehrener Rammertwolf lauert Foto: Jürgen Meyer
Lieber nicht schief anschauen, Ein Nehrener Rammertwolf lauert Foto: Jürgen Meyer
Lieber nicht schief anschauen, Ein Nehrener Rammertwolf lauert
Foto: Jürgen Meyer

Sonntag. 1. Februar

Eglingen: Kinderfasnet, 15 Uhr, Gemeindehaus

Betzingen: Umzug, 13.31 Uhr

Tübingen: Umzug, 13.30 Uhr, Altstadt

Montag, 2. Februar

Bühl: Hexenorakel, 18.58 Uhr, Rathausplatz

Freitag, 6. Februar

Engstingen: Bürgerball, 19.31 Uhr, TV-Halle

Kohlstetten: Hexen-Feez, 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus

Mössingen: Brauchtumsabend, 20 Uhr, Freibad-Ausweichparkplatz

Steinhilben: Weiberball, 19.31 Uhr, Gasthaus Lamm

Mit Schneeregen an der Fasnet muss man immer rechnen Foto: Jürgen Meyer
Mit Schneeregen an der Fasnet muss man immer rechnen Foto: Jürgen Meyer
Mit Schneeregen an der Fasnet muss man immer rechnen
Foto: Jürgen Meyer

Samstag, 7. Februar

Altingen: Umzug, 14.01 Uhr

Balingen: Fackelumzug und Brauchtumsabend, 19.06 Uhr, Messe

Bühl: Hexenball, 19.57 Uhr, Schlosssaal

Eglingen: Vereinsball, 20 Uhr, Gemeindehaus

Betzingen: Prunksitzung, 19.30 Uhr, Julius-Kemmler-Halle

Engstingen: Bürgerball, 19.31 Uhr, TV-Halle

Mössingen: Kinderfasnet: 13.30 Uhr, Freibad-Ausweichparkplatz; Fasnetsparty, 20.30 Uhr, Freibad-Ausweichparkplatz

Poltringen: Brauchtumsabend, 19.30 Uhr, Breitwiesenhalle

Rommelsbach: Kinderfasching, 13 Uhr, Wittumhalle; Narrennacht, 19 Uhr, Wittumhalle

Trochtelfingen: Haussammlung, 13.01 Uhr

Sonntag, 8. Februar

Mössingen: 1. Großer Ringumzug, 13.30 Uhr, Innenstadt

Oberstetten: Umzug, 13.30 Uhr

Poltringen: Jubiläumsumzug, 13.30 Uhr

Mittwoch, 11. Februar

Bühl: Schlossstürmung, 19.01 Uhr

Achtung! Reutlinger Höllen-Otter greifen sich, was sie kriegen können Foto: Jürgen Meyer
Achtung! Reutlinger Höllen-Otter greifen sich, was sie kriegen können Foto: Jürgen Meyer
Achtung! Reutlinger Höllen-Otter greifen sich, was sie kriegen können
Foto: Jürgen Meyer

Donnerstag, 12. Februar

Betzingen: Narrenbaumstellen, 18 Uhr, Mauritiuskirche; SchmoDo-Party, 20 Uhr, Julius-Kemmler-Halle

Bronnweiler: Rathaussturm, 11 Uhr

Bühl: Schmotziger Daoschdig im Flegga, 12 Uhr, Rathausplatz

Engstingen: Rathaussturm, 10 Uhr; Altweiberfasnet, 15 Uhr, Gemeindezentrum; Narrenbaumstellen, 18.03 Uhr, Schlosshof; Fleckafasnet in allen Gaststätten, 19 Uhr; SAV-Vereinsfasnet, 19 Uhr, Engstinger Hof

Eningen: Kinderumzug, 14 Uhr

Gomaringen: Rathaussturm, 16.30 Uhr

Hirschau: Übernahme der Dorfgewalt und Hexentanz, 19 Uhr, Rathaus; Nacht der Narren, 20.30 Uhr, Stefan-Hartmann-Halle

Mittelstadt: Rathaussturm, 17 Uhr

Mössingen: Rathaussturm, 9.30 Uhr, Rathausplatz

Ohmenhausen: Rathaussturm, 11.15 Uhr; Kinderfasnet, 14 Uhr, Dorfschule; Fleggafasnet/Schmodo-Party, 19 Uhr, Dorfschule

Pfullingen: Kinderumzug, 14.31 Uhr, Marktplatz; Rathaussturm, 15 Uhr

Rottenburg: »Der Schmotzige«, 19 Uhr, Marktplatz

Seebronn: Rathaussturm, 18 Uhr

Sickenhausen: Fasnetsparty, 20 Uhr, Festhalle

Steinhilben: Befreiung der Schule, Ortschaftsverwaltung und Kindergarten, 9.31 Uhr; Narrenmesse, 18.01 Uhr, Kirche Sankt Pankratius; Stellen des Narrenbaumes und närrisches im Fasnetshäusle, 19.01 Uhr, Dorfplatz; Musikantenball, 20.01 Uhr, Gasthaus Lamm

Trochtelfingen: Machtübernahme der Narren, 13.01 Uhr, Rathausplatz

Undingen: Rathaussturm, 11.11 Uhr

Unterhausen: Rathaussturm, 9 Uhr; Fleckenomzug, 15 Uhr; Schmotzige Narrenparty, 18 Uhr, Marktplatz

Wurmlingen: Kindergarten- und Schülerbefreiung, 9.30 Uhr; Kinderumzug mit anschließendem Wurstschnappen, 14 Uhr, Zunfthaus; Hemmedglonkerumzug, 19 Uhr, Dorfplatz, Altweiberfasnet, 20 Uhr, Kelter

Erst mal aufhübschen für die Kirchentellinsfurter Ranzenpuffer samt Mahdabach-Bärbel Foto: Jürgen Meyer
Erst mal aufhübschen für die Kirchentellinsfurter Ranzenpuffer samt Mahdabach-Bärbel Foto: Jürgen Meyer
Erst mal aufhübschen für die Kirchentellinsfurter Ranzenpuffer samt Mahdabach-Bärbel
Foto: Jürgen Meyer

Freitag, 13. Februar

Bleichstetten: Kinderfasnet, 14.01 Uhr, Bürgersaal; Teen-Party, 19.31 Uhr, Gemeindesaal

Engstingen: Schülerbefreiung und Kinderspeisung, 9.01 Uhr; Kinderfasnet, 13.50 Uhr, TVG-Halle; Lumpenball, 19 Uhr, TVG-Halle

Gomadingen: Fasnet-Kinderdisco,

Hirschau: Kinderumzug mit anschließender Kinderfasnet, 14 Uhr, Stefan-Hartmann-Halle; Brauchtumsabend, 20 Uhr, Stefan-Hartmann-Halle

Metzingen: Brauchtumsabend, 19 Uhr, Festkelter

Mittelstadt: Besuch Kindergärten, Besuch Seniorenzentrum, Schulsturm, 9 Uhr

Münsingen: Große Fasnetsparty, 20 Uhr, Alenberghalle

Pfrondorf: Kinderumzug, 12.30 Uhr

Seebronn: Zunftball, 17 Uhr, Sport- und Gemeindehalle

Steinhilben: Bürgerball, 19.31 Uhr, Augstberghalle

Trochtelfingen: Großer Bürgerabend, 19.31 Uhr, Eberhard-von-Werdenberg-Halle

Undingen: Kinderfasching, 14 Uhr, Steinbühlhalle

Unterhausen: Schulbefreiung, 9 Uhr

So sieht Fasching aus
So sieht Fasching aus Foto: Jürgen Meyer
So sieht Fasching aus
Foto: Jürgen Meyer

Samstag, 14. Februar

Betzingen: Prunksitzung, 19.30 Uhr, Julius-Kemmler-Halle

Bühl: Kinderumzug, 14.02 Uhr, Rathausplatz bis Schlosssaal; Ballnacht, 20.03 Uhr, Schlosssaal

Degerschlacht: Eulenparty, 20 Uhr, Auchterthalle

Engstingen: Katzenmusik, 6 Uhr; Narrengottesdienst, 9.30 Uhr, Kirche St. Martin; Umzug mit anschließender Party, 13.30 Uhr, Festplatz; Seniorenfasnet, 14.30 Uhr, Feuerwehr

Gomaringen: Kinderfasnet, 15 Uhr, Sport- und Kulturhalle; Hallenfasnet, 20 Uhr, Sport- und Kulturhalle

Hirschau: Fasnetstanz, 20.30 Uhr, Stefan-Hartmann-Halle

Rottenburg: »Rock meets Schlager«-Party, 19 Uhr, Festhalle

Seebronn: Kinderfasnet, 14 Uhr, Sport- und Gemeindehalle; Bürgerfasnet, 20 Uhr, Sport- und Gemeindehalle

Steinhilben: Bürgerball, 19.31 Uhr, Augstberghalle

Reutlingen: Narren-Party der Dämonen-Hexa, 21 Uhr, Almrausch

Trochtelfingen: Großer Bürgerabend, 19.31 Uhr, Eberhard-von-Werdenberg-Halle

Wurmlingen: Umzug, 14 Uhr

Wehe wenn die Kusterdinger Rufabach-Hexen losgelassen werden Foto: Jürgen Meyer
Wehe wenn die Kusterdinger Rufabach-Hexen losgelassen werden Foto: Jürgen Meyer
Wehe wenn die Kusterdinger Rufabach-Hexen losgelassen werden
Foto: Jürgen Meyer

Sonntag, 15. Februar

Betzingen: Kinderfasching, 14 Uhr, Julius-Kemmler-Halle

Bühl: Narrenmesse, 10 Uhr, Kirche St. Pankratius

Eglingen: Umzug, 13.30 Uhr

Mössingen: Narrenmesse, 10.30 Uhr, Marienkirche

Rottenburg: Großer Umzug, 13.30 Uhr

Steinhilben: Showtanzwettbewerb, 19.31 Uhr, Augstberghalle

Zwiefalten: Umzug, 14 Uhr

Tolle Narrengruppe! Aber wer sind die vier Typen rechts ? Foto: Jürgen Meyer
Tolle Narrengruppe! Aber wer sind die vier Typen rechts ? Foto: Jürgen Meyer
Tolle Narrengruppe! Aber wer sind die vier Typen rechts ?
Foto: Jürgen Meyer

Montag, 16. Februar

Beuren: Eselfeez, 18.11 Uhr, Turn- und Festhalle

Betzingen: Kinderfasching, 14 Uhr, Julius-Kemmler-Halle; Rosenmontagsfete, 20 Uhr, Julius-Kemmler-Halle

Hirschau: Rosenmontagsumzug und Flegga-Fasnet, 10 Uhr, Kingersheimer Straße

Indelhausen: Umzug, 10 Uhr

Poltringen: Rosenmontagsball, 19.30 Uhr, PFC-Halle

Reutlingen: Kinderfasching, 14 Uhr, Stadthalle

Seebronn: Rosenmontagsumzug, 14 Uhr

Steinhilben: Fasnetswecken durch Jungnarren, 6.01 Uhr; Narrenbaumversteigerung und Narrenspeisung, 10.01 Uhr; Kinderbürgerball, 14.01 Uhr, Augstberghalle

Trochtelfingen: Kinderspeisung und Versteigerung des Narrenbaums, 10.01 Uhr, Rathausplatz; Großer Rosenmontagsumzug, 13.31 Uhr

Walddorfhäslach: Kinderfasching, 14.05 Uhr, Gemeindehalle

Westerheim: Rosenmontagsumzug, 13.30 Uhr

Langsam geht die Puste aus
Langsam geht die Puste aus Foto: Jürgen Meyer
Langsam geht die Puste aus
Foto: Jürgen Meyer

Dienstag, 17. Februar

Betzingen: Kinderfasching, 14 Uhr, Julius-Kemmler-Halle; Häsverbrennen und Kragavergraba, 19 Uhr, Julius-Kemmler-Halle

Bühl: Drotzer wecken das Dorf, 6 Uhr, Rathausplatz; Umzug, 14.01 Uhr; Hexensprung, 18.58 Uhr, Rathausplatz

Dettingen/Rottenburg: Fasnetsabschlussparty, 18 Uhr

Engstingen: Narrenspeisung, 10.30 Uhr, Narrenstube; Fasnetsverbrennung und Narrenbaumfällen, 18.02 Uhr; Kehraus und Fest, 19.29 Uhr, Narrenstube

Ergenzingen: Umzug, 1330 Uhr

Hayingen: Umzug, 14 Uhr

Hechingen: Umzug, 13.30 Uhr

Mössingen: Fasnetsverbrennung, 18 Uhr, Rathausplatz

Münsingen: Fasnetsverbrennung, 19 Uhr, Matthias-Erzberger-Platz

Ofterdingen: Fasnetsverbrennung, 18 Uhr, Zunfthaus

Reutlingen: Häsverbannen des Männervereins, 18 Uhr, Gartentor

Sickenhausen: Fackelumzug mit anschließender Häsverbrennung, 18 Uhr, Industriegebiet

Steinhilben: Traditioneller Fasnetsdienstagsumzug, 13.31 Uhr; Narrenbaumfällen und Fasnetsverbrennung mit Geldsäckelwäsche mit anschließender Party in allen Lokalen

Trochtelfingen: Kinderumzug vom Bräuhaus zur Eberhard-von-Werdenberg-Halle, 12.46 Uhr; Großer Kinderball, 13.16 Uhr, Eberhard-von-Werdenberg-Halle; Fackelumzug vom Lindenplatz zur Hexenverbrennung im Schlossgarten, 19.01 Uhr

Unterhausen: Fasnetsverbrennung, 18 Uhr, Lichtensteinhalle

Wurmlingen: Fasnetsverbrennung, 19 Uhr, Dorfplatz

Am Aschermittwoch ist alles vorbei
Am Aschermittwoch ist alles vorbei Foto: Jürgen Meyer
Am Aschermittwoch ist alles vorbei
Foto: Jürgen Meyer

Große Narrentreffen

Altshausen: OHA-Bruderschaftstreffen. Narrenbaumstellen mit anschließendem Gottesdienst, Samstag, 7. Februar, 16 Uhr, Pfarr- und Schlosskirche; Narrennacht, Samstag, 7. Februar, 19.30 Uhr, Marktplatz; OHA-Umzug, Sonntag, 8. Februar, 13.30 Uhr

Empfingen: Ringtreffen Närrischer Freundschaftsring Neckar Gäu. Kinderumzug, Samstag, 31. Januar, 13.30 Uhr; Brauchtumsabend, Samstag, 31. Januar, 18.30 Uhr; Ringumzug, Sonntag, 1. Februar, 13.30 Uhr

Hettingen: 42. Ringtreffen des Alb-Lauchert-Rings. Nachtumzug, Freitag, 16. Januar, 19.31 Uhr; Ringabend, Samstag, 17. Januar, 19.01 Uhr, Festzelt; Jubiläumsumzug, Sonntag, 18. Januar, 13.31 Uhr

Langenenslingen: VAN-Verbandstreffen. Jubiläumsnachumzug, Freitag, 23. Januar, 19 Uhr; VAN-Hexenspuk und Brauchtumsabend, Samstag, 24. Januar, 18.15 Uhr; Verbandstreffen, Sonntag, 25. Januar, 13.30 Uhr

Leinfelden-Echterdingen: LWK-Landesnarrentreffen. Prunksitzung, Freitag, 16. Januar, 18.30 Uhr, Filderhalle; Närrischer Brauchtumsabend, Samstag, 17. Januar, 19 Uhr, Filderhalle; Großer Umzug, Sonntag, 18. Januar, 13.33 Uhr

Obermarchtal: VFON-Ringtreffen. Kinderfasnet, Samstag, 24. Januar, 12.30 Uhr, Turn- und Festhalle; Historische Schlossgeistsuche, Samstag, 24. Januar, 19 Uhr; Ringball, Samstag, 24. Januar, 20 Uhr, Turn- und Festhalle; Großer Narrenumzug, Sonntag, 25. Januar, 13.30 Uhr

Straßberg: Großes Ringtreffen Narrenfreundschaftsring Zollern Alb. Ringabend und Fasnetsparty, Freitag, 23. Januar, 18.20 Uhr, Festzelt; Kinderumzug, Samstag, 24. Januar, 13 Uhr; Showtanz und Fasnetsparty, Samstag, 24. Januar, 14.45 Uhr, Festzelt; Großer Ringumzug, Sonntag, 25. Januar, 12 Uhr

