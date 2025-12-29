Umzüge und Partys: Der Narrenfahrplan für die Region

REUTLINGEN. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Zum Glück gibt es die schwäbisch-alemannische Fasnacht, um sie wieder einzurenken. Dazu bleiben den Narren diesmal ganze 43 Tage Zeit. Denn am Aschermittwoch ist bekanntlich wieder Schluss. Doch bis dorthin ist genügend Zeit zum sorglosen Ausgelassensein, zum Essen, Trinken, Tanzen und Feiern auf den Straßen und Plätzen, in den Hallen und Zelten. Aber wann und wo sind Häsabstauben, Umzüge, Kinderfasching, Hallenfasnet, Brauchtumsabend und Häsverbannen? Hier eine Übersicht aus den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und der Region.
Montag, 5. Januar
Eningen: Häsabstauben der Waldgeister, 18 Uhr, Spital
Gächingen: Häsabstauben, 19.30 Uhr
Undingen: Häsabstauben, 18.01 Uhr, Rathaus
Dienstag, 6. Januar
Betzingen: Häsabstauben mit Taufe Kräuterhexen, 15.59 Uhr, Mauritiuskirche; Häsabstauben Krautskräga, 17 Uhr, Vorplatz Mühle
Buttenhausen: Häsabstauben, 18 Uhr
Genkingen: Häsabstauben, 17 Uhr, Sportheim
Gomaringen: Häsabstauben, 15 Uhr, Innenhof Schloss
Kirchentellinsfurt: Häsabstaube, 18 Uhr, Rathausplatz
Mittelstadt: Häsabstauben und Narrentaufe, 18 Uhr, Rathausplatz
Mössingen: Abstauben, 16 Uhr, Rathausplatz
Ofterdingen: Masken- und Häsabstauben, 17 Uhr, Zunfthaus
Pfullingen: Häsabstauben und Narrentaufe der Hoagamännle, 14.30 Uhr, Narrenstube
Reicheneck: Häsabstauben, 16 Uhr, Herzog-Ulrich-Halle
Sickenhausen: Häsabstauben, 13 Uhr, Rathausplatz
Unterhausen: Häsentstaubung, 16.30 Uhr, Uhlandschule
Mittwoch, 7. Januar
Pfullingen: Fackelumzug, 18 Uhr, Marktplatz; Häsabstauben und Taufe Mottles-Heer, 19.15 Uhr, Marktplatz
Donnerstag, 8. Januar
Münsingen: Erweckung der Hungerberghexen, 19 Uhr Matthias-Erzberger-Platz
Freitag, 9. Januar
Bitz: Nachtumzug, 18.59 Uhr
Engstingen: Sternmarsch und Hästrägertaufe mit anschließender Party, 18.30 Uhr, Schlosshof
Erpfingen: Tanzturnier, 20 Uhr, Turnhalle
Haigerloch: Nacht der Haigerlocher Vereine, 20 Uhr, Mehrzweckhalle Trillfingen
Mittelstadt: Hallenfasnet, 19 Uhr, Festhalle
Münsingen: Brauchtumsabend, 19.30 Uhr, Alenberghalle
Wendelsheim: Narrenparty, 20 Uhr, Mehrzweckhalle
Samstag, 10. Januar
Bitz: Narrenbaumstellen, 15 Uhr, Brauchtumsabend, 18.59 Uhr, Festhalle
Degerschlacht: Kinderfasnet, 12 Uhr, Auchterthalle; Nacht der Narren, 19 Uhr, Auchterthalle
Dettenhausen: Nacht der Narren, 19.31 Uhr, Festhalle
Haigerloch: Schowtanz, 13 Uhr und 20 Uhr, Mehrzweckhalle Trillfingen
Reutlingen: Häsabstauben des Männervereins, 17 Uhr, Marktplatz am Spitalhof
Rommelsbach: Häsabstauben, 18 Uhr, Vereinsheim
Wendelsheim: Kinderumzug mit anschließender Kinder- und Seniorenfasnet, 14.30 Uhr, Mehrzweckhalle; Trutzkopfball, 20 Uhr, Mehrzweckhalle
Wilsingen: Nachtumzug mit anschließender Party, 17 Uhr
Wurmlingen: Bändel-Aufhängen und Jubiläumsabend, 20 Uhr
Würtingen: Brauchtumsabend, 20.01 Uhr, Gemeindehalle
Sonntag, 11. Januar
Bitz: Jubiläumsumzug, 13.33 Uhr
Dettenhausen: Umzug, 13.31 Uhr
Haigerloch-Trillfingen: Jubiläumsumzug, 13.33 Uhr
Pfullingen: Narrenumzug der Uschlaberghexa, 13.31 Uhr, Innenstadt; After-Umzugsparty, 18 Uhr, Narrenstube
Freitag, 16. Januar
Bronnweiler: Brauchtumsabend »Nacht der Hexen«, 19 Uhr, Turnhalle
Owingen: Jubiläumsball, 20 Uhr, Eyachtalhalle
Samstag, 17. Januar
Engstingen: »Die Bändel raus« mit anschließendem Bändelesfest
Ergenzingen: Vereinsfasnet, 18.30 Uhr, Adolph-Kolping-Saal
Genkingen: Jubiläums-Dämmerungsumzug mit anschließender Party, 17 Uhr, Brühlhalle/Partyzelt/Hexaloch
Kettenacker: Jubiläums-Dämmerungsumzug, 16.30 Uhr
Mössingen: Narrenbaumstellen, 14 Uhr, Haus an der Steinlach
Owingen: Dämmerungsumzug und Narrenparty, 16 Uhr, Eyachtalhalle
Unterhausen: Brauchtumsabend, 19 Uhr, Lichtensteinhalle
Sonntag, 18. Januar
Ofterdingen: Narrenmesse, 10 Uhr, Mauritiuskirche
Reutlingen: Kinderfasching der Dämonen-Hexa, 10 Uhr, Almrausch
Owingen: Narrenmesse, 9.30 Uhr, Alte Pfarrkirche St. Jakobus; Jubiläumsumzug, 13.30 Uhr
Wurmlingen: Jubiläumsumzug, 14 Uhr
Freitag, 23. Januar
Dettingen/Rottenburg: Narrennacht, 20 Uhr, Turn- und Festhalle
Wannweil: Jubiläums-Party, 19 Uhr, Uhlandhalle
Samstag, 24. Januar
Kirchentellinsfurt: Kinderfasnet, 13.30 Uhr, Richard-Wolf-Halle
Rübgarten: Kinderfasnet, 13.30 Uhr, Mehrzweckhalle; Deifels-Disco mit Konfetti-Party, 19.31 Uhr, Mehrzweckhalle
Sonntag, 25. Januar
Dettingen/Rottenburg: Traditioneller Umzug, 13.30 Uhr
Reicheneck: Kinderfasnet, 13 Uhr, Herzog-Ulrich-Halle
Freitag, 30. Januar
Mittelstadt: Fasnetsrock, 20 Uhr, Festhalle
Sickenhausen: Brauchtumsabend, 20 Uhr, Festhalle
Unterjesingen: Brauchtumsabend, 20 Uhr, Mehrzweckhalle
Samstag, 31. Januar
Eglingen: Vereinsball, 20 Uhr, Gemeindehaus
Kiebingen: Butzenball, 19 Uhr, Sülchgauhalle
Mittelstadt: Kinderfasnet, 14 Uhr, Festhalle
Oferdingen: Kinderfasnet, 14 Uhr, Sporthalle; Hallenfasnet, 19.30 Uhr, Sporthalle
Pfullingen: Kinderfasching, 14 Uhr, Pfullinger Hallen
Sickenhausen: Kinderfasnet, 13 Uhr, Festhalle; Hallenfasnet, 20 Uhr, Festhalle
Trochtelfingen: Marsch- und Showtanzwettbewerb, 19.31 Uhr, Eberhard-von-Werdenberg-Halle
Sonntag. 1. Februar
Eglingen: Kinderfasnet, 15 Uhr, Gemeindehaus
Betzingen: Umzug, 13.31 Uhr
Tübingen: Umzug, 13.30 Uhr, Altstadt
Montag, 2. Februar
Bühl: Hexenorakel, 18.58 Uhr, Rathausplatz
Freitag, 6. Februar
Engstingen: Bürgerball, 19.31 Uhr, TV-Halle
Kohlstetten: Hexen-Feez, 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus
Mössingen: Brauchtumsabend, 20 Uhr, Freibad-Ausweichparkplatz
Steinhilben: Weiberball, 19.31 Uhr, Gasthaus Lamm
Samstag, 7. Februar
Altingen: Umzug, 14.01 Uhr
Balingen: Fackelumzug und Brauchtumsabend, 19.06 Uhr, Messe
Bühl: Hexenball, 19.57 Uhr, Schlosssaal
Eglingen: Vereinsball, 20 Uhr, Gemeindehaus
Betzingen: Prunksitzung, 19.30 Uhr, Julius-Kemmler-Halle
Engstingen: Bürgerball, 19.31 Uhr, TV-Halle
Mössingen: Kinderfasnet: 13.30 Uhr, Freibad-Ausweichparkplatz; Fasnetsparty, 20.30 Uhr, Freibad-Ausweichparkplatz
Poltringen: Brauchtumsabend, 19.30 Uhr, Breitwiesenhalle
Rommelsbach: Kinderfasching, 13 Uhr, Wittumhalle; Narrennacht, 19 Uhr, Wittumhalle
Trochtelfingen: Haussammlung, 13.01 Uhr
Sonntag, 8. Februar
Mössingen: 1. Großer Ringumzug, 13.30 Uhr, Innenstadt
Oberstetten: Umzug, 13.30 Uhr
Poltringen: Jubiläumsumzug, 13.30 Uhr
Mittwoch, 11. Februar
Bühl: Schlossstürmung, 19.01 Uhr
Donnerstag, 12. Februar
Betzingen: Narrenbaumstellen, 18 Uhr, Mauritiuskirche; SchmoDo-Party, 20 Uhr, Julius-Kemmler-Halle
Bronnweiler: Rathaussturm, 11 Uhr
Bühl: Schmotziger Daoschdig im Flegga, 12 Uhr, Rathausplatz
Engstingen: Rathaussturm, 10 Uhr; Altweiberfasnet, 15 Uhr, Gemeindezentrum; Narrenbaumstellen, 18.03 Uhr, Schlosshof; Fleckafasnet in allen Gaststätten, 19 Uhr; SAV-Vereinsfasnet, 19 Uhr, Engstinger Hof
Eningen: Kinderumzug, 14 Uhr
Gomaringen: Rathaussturm, 16.30 Uhr
Hirschau: Übernahme der Dorfgewalt und Hexentanz, 19 Uhr, Rathaus; Nacht der Narren, 20.30 Uhr, Stefan-Hartmann-Halle
Mittelstadt: Rathaussturm, 17 Uhr
Mössingen: Rathaussturm, 9.30 Uhr, Rathausplatz
Ohmenhausen: Rathaussturm, 11.15 Uhr; Kinderfasnet, 14 Uhr, Dorfschule; Fleggafasnet/Schmodo-Party, 19 Uhr, Dorfschule
Pfullingen: Kinderumzug, 14.31 Uhr, Marktplatz; Rathaussturm, 15 Uhr
Rottenburg: »Der Schmotzige«, 19 Uhr, Marktplatz
Seebronn: Rathaussturm, 18 Uhr
Sickenhausen: Fasnetsparty, 20 Uhr, Festhalle
Steinhilben: Befreiung der Schule, Ortschaftsverwaltung und Kindergarten, 9.31 Uhr; Narrenmesse, 18.01 Uhr, Kirche Sankt Pankratius; Stellen des Narrenbaumes und närrisches im Fasnetshäusle, 19.01 Uhr, Dorfplatz; Musikantenball, 20.01 Uhr, Gasthaus Lamm
Trochtelfingen: Machtübernahme der Narren, 13.01 Uhr, Rathausplatz
Undingen: Rathaussturm, 11.11 Uhr
Unterhausen: Rathaussturm, 9 Uhr; Fleckenomzug, 15 Uhr; Schmotzige Narrenparty, 18 Uhr, Marktplatz
Wurmlingen: Kindergarten- und Schülerbefreiung, 9.30 Uhr; Kinderumzug mit anschließendem Wurstschnappen, 14 Uhr, Zunfthaus; Hemmedglonkerumzug, 19 Uhr, Dorfplatz, Altweiberfasnet, 20 Uhr, Kelter
Freitag, 13. Februar
Bleichstetten: Kinderfasnet, 14.01 Uhr, Bürgersaal; Teen-Party, 19.31 Uhr, Gemeindesaal
Engstingen: Schülerbefreiung und Kinderspeisung, 9.01 Uhr; Kinderfasnet, 13.50 Uhr, TVG-Halle; Lumpenball, 19 Uhr, TVG-Halle
Gomadingen: Fasnet-Kinderdisco,
Hirschau: Kinderumzug mit anschließender Kinderfasnet, 14 Uhr, Stefan-Hartmann-Halle; Brauchtumsabend, 20 Uhr, Stefan-Hartmann-Halle
Metzingen: Brauchtumsabend, 19 Uhr, Festkelter
Mittelstadt: Besuch Kindergärten, Besuch Seniorenzentrum, Schulsturm, 9 Uhr
Münsingen: Große Fasnetsparty, 20 Uhr, Alenberghalle
Pfrondorf: Kinderumzug, 12.30 Uhr
Seebronn: Zunftball, 17 Uhr, Sport- und Gemeindehalle
Steinhilben: Bürgerball, 19.31 Uhr, Augstberghalle
Trochtelfingen: Großer Bürgerabend, 19.31 Uhr, Eberhard-von-Werdenberg-Halle
Undingen: Kinderfasching, 14 Uhr, Steinbühlhalle
Unterhausen: Schulbefreiung, 9 Uhr
Samstag, 14. Februar
Betzingen: Prunksitzung, 19.30 Uhr, Julius-Kemmler-Halle
Bühl: Kinderumzug, 14.02 Uhr, Rathausplatz bis Schlosssaal; Ballnacht, 20.03 Uhr, Schlosssaal
Degerschlacht: Eulenparty, 20 Uhr, Auchterthalle
Engstingen: Katzenmusik, 6 Uhr; Narrengottesdienst, 9.30 Uhr, Kirche St. Martin; Umzug mit anschließender Party, 13.30 Uhr, Festplatz; Seniorenfasnet, 14.30 Uhr, Feuerwehr
Gomaringen: Kinderfasnet, 15 Uhr, Sport- und Kulturhalle; Hallenfasnet, 20 Uhr, Sport- und Kulturhalle
Hirschau: Fasnetstanz, 20.30 Uhr, Stefan-Hartmann-Halle
Rottenburg: »Rock meets Schlager«-Party, 19 Uhr, Festhalle
Seebronn: Kinderfasnet, 14 Uhr, Sport- und Gemeindehalle; Bürgerfasnet, 20 Uhr, Sport- und Gemeindehalle
Steinhilben: Bürgerball, 19.31 Uhr, Augstberghalle
Reutlingen: Narren-Party der Dämonen-Hexa, 21 Uhr, Almrausch
Trochtelfingen: Großer Bürgerabend, 19.31 Uhr, Eberhard-von-Werdenberg-Halle
Wurmlingen: Umzug, 14 Uhr
Sonntag, 15. Februar
Betzingen: Kinderfasching, 14 Uhr, Julius-Kemmler-Halle
Bühl: Narrenmesse, 10 Uhr, Kirche St. Pankratius
Eglingen: Umzug, 13.30 Uhr
Mössingen: Narrenmesse, 10.30 Uhr, Marienkirche
Rottenburg: Großer Umzug, 13.30 Uhr
Steinhilben: Showtanzwettbewerb, 19.31 Uhr, Augstberghalle
Zwiefalten: Umzug, 14 Uhr
Montag, 16. Februar
Beuren: Eselfeez, 18.11 Uhr, Turn- und Festhalle
Betzingen: Kinderfasching, 14 Uhr, Julius-Kemmler-Halle; Rosenmontagsfete, 20 Uhr, Julius-Kemmler-Halle
Hirschau: Rosenmontagsumzug und Flegga-Fasnet, 10 Uhr, Kingersheimer Straße
Indelhausen: Umzug, 10 Uhr
Poltringen: Rosenmontagsball, 19.30 Uhr, PFC-Halle
Reutlingen: Kinderfasching, 14 Uhr, Stadthalle
Seebronn: Rosenmontagsumzug, 14 Uhr
Steinhilben: Fasnetswecken durch Jungnarren, 6.01 Uhr; Narrenbaumversteigerung und Narrenspeisung, 10.01 Uhr; Kinderbürgerball, 14.01 Uhr, Augstberghalle
Trochtelfingen: Kinderspeisung und Versteigerung des Narrenbaums, 10.01 Uhr, Rathausplatz; Großer Rosenmontagsumzug, 13.31 Uhr
Walddorfhäslach: Kinderfasching, 14.05 Uhr, Gemeindehalle
Westerheim: Rosenmontagsumzug, 13.30 Uhr
Dienstag, 17. Februar
Betzingen: Kinderfasching, 14 Uhr, Julius-Kemmler-Halle; Häsverbrennen und Kragavergraba, 19 Uhr, Julius-Kemmler-Halle
Bühl: Drotzer wecken das Dorf, 6 Uhr, Rathausplatz; Umzug, 14.01 Uhr; Hexensprung, 18.58 Uhr, Rathausplatz
Dettingen/Rottenburg: Fasnetsabschlussparty, 18 Uhr
Engstingen: Narrenspeisung, 10.30 Uhr, Narrenstube; Fasnetsverbrennung und Narrenbaumfällen, 18.02 Uhr; Kehraus und Fest, 19.29 Uhr, Narrenstube
Ergenzingen: Umzug, 1330 Uhr
Hayingen: Umzug, 14 Uhr
Hechingen: Umzug, 13.30 Uhr
Mössingen: Fasnetsverbrennung, 18 Uhr, Rathausplatz
Münsingen: Fasnetsverbrennung, 19 Uhr, Matthias-Erzberger-Platz
Ofterdingen: Fasnetsverbrennung, 18 Uhr, Zunfthaus
Reutlingen: Häsverbannen des Männervereins, 18 Uhr, Gartentor
Sickenhausen: Fackelumzug mit anschließender Häsverbrennung, 18 Uhr, Industriegebiet
Steinhilben: Traditioneller Fasnetsdienstagsumzug, 13.31 Uhr; Narrenbaumfällen und Fasnetsverbrennung mit Geldsäckelwäsche mit anschließender Party in allen Lokalen
Trochtelfingen: Kinderumzug vom Bräuhaus zur Eberhard-von-Werdenberg-Halle, 12.46 Uhr; Großer Kinderball, 13.16 Uhr, Eberhard-von-Werdenberg-Halle; Fackelumzug vom Lindenplatz zur Hexenverbrennung im Schlossgarten, 19.01 Uhr
Unterhausen: Fasnetsverbrennung, 18 Uhr, Lichtensteinhalle
Wurmlingen: Fasnetsverbrennung, 19 Uhr, Dorfplatz
Große Narrentreffen
Altshausen: OHA-Bruderschaftstreffen. Narrenbaumstellen mit anschließendem Gottesdienst, Samstag, 7. Februar, 16 Uhr, Pfarr- und Schlosskirche; Narrennacht, Samstag, 7. Februar, 19.30 Uhr, Marktplatz; OHA-Umzug, Sonntag, 8. Februar, 13.30 Uhr
Empfingen: Ringtreffen Närrischer Freundschaftsring Neckar Gäu. Kinderumzug, Samstag, 31. Januar, 13.30 Uhr; Brauchtumsabend, Samstag, 31. Januar, 18.30 Uhr; Ringumzug, Sonntag, 1. Februar, 13.30 Uhr
Hettingen: 42. Ringtreffen des Alb-Lauchert-Rings. Nachtumzug, Freitag, 16. Januar, 19.31 Uhr; Ringabend, Samstag, 17. Januar, 19.01 Uhr, Festzelt; Jubiläumsumzug, Sonntag, 18. Januar, 13.31 Uhr
Langenenslingen: VAN-Verbandstreffen. Jubiläumsnachumzug, Freitag, 23. Januar, 19 Uhr; VAN-Hexenspuk und Brauchtumsabend, Samstag, 24. Januar, 18.15 Uhr; Verbandstreffen, Sonntag, 25. Januar, 13.30 Uhr
Leinfelden-Echterdingen: LWK-Landesnarrentreffen. Prunksitzung, Freitag, 16. Januar, 18.30 Uhr, Filderhalle; Närrischer Brauchtumsabend, Samstag, 17. Januar, 19 Uhr, Filderhalle; Großer Umzug, Sonntag, 18. Januar, 13.33 Uhr
Obermarchtal: VFON-Ringtreffen. Kinderfasnet, Samstag, 24. Januar, 12.30 Uhr, Turn- und Festhalle; Historische Schlossgeistsuche, Samstag, 24. Januar, 19 Uhr; Ringball, Samstag, 24. Januar, 20 Uhr, Turn- und Festhalle; Großer Narrenumzug, Sonntag, 25. Januar, 13.30 Uhr
Straßberg: Großes Ringtreffen Narrenfreundschaftsring Zollern Alb. Ringabend und Fasnetsparty, Freitag, 23. Januar, 18.20 Uhr, Festzelt; Kinderumzug, Samstag, 24. Januar, 13 Uhr; Showtanz und Fasnetsparty, Samstag, 24. Januar, 14.45 Uhr, Festzelt; Großer Ringumzug, Sonntag, 25. Januar, 12 Uhr