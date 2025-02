10.000 Euro Schaden: Wetterstation in Bronnweiler brennt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum Brand einer akkubetriebenen Wetterstation sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend nach Bronnweiler in die Straße Zum Kreuzle gerufen worden. Das berichtet die Polizei. Kurz vor 19 Uhr hatte der Eigentümer des Hauses, an dem die Station angebracht war, den Brand entdeckt und den Notruf getätigt. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnte der Mann den Brand selbst löschen. Als Ursache kommt ein technischer Defekt an der Anlage in Betracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro. (pol)