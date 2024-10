10.000 Euro Schaden nach Unfall in Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Rund 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an einer Kreuzung in Eningen entstanden. Das berichtet die Polizei. Eine 38-Jährige befuhr mit ihrem Audi Q5 gegen 7.45 Uhr die Wengenstraße in Richtung Reutlingen und wollte an der Kreuzung nach links in die Hölderlinstraße einbiegen. Dabei übersah sie eine in der Hölderinstraße an der Einmündung mit ihrem Audi A4 wartende 39-Jährige, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, allerdings war der A4 nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.