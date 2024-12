10.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall in Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen am Knoten Südbahnhof ereignet hat. Ein 28-Jähriger war gegen 8.35 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der B312 vom Scheibengipfeltunnel herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass an der Einmündung zur B464 eine 56-Jährige mit ihrem Smart forfour an der roten Ampel anhalten und warten musste. Er reagierte zu spät und krachte mit Wucht ins Heck des Smart. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. (pol)