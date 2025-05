Übungsgranate im Tübinger Neckar gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine aufgefundene Übungsgranate hat am Donnerstagvormittag in der Kusterdinger Straße für etwas Aufregung gesorgt. Gegen elf Uhr stieß die Feuerwehr im Rahmen einer Tauchübung am Neckar auf die Munition, die zunächst nicht eindeutig identifiziert werden konnte. Daher wurde eine weiträumige Absperrung eingerichtet. Auch die Brücke über den Neckar wurde zeitweise gesperrt.

Nach Kontaktaufnahme mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst stellte sich heraus, dass es sich um eine Übungsgranate handelte. Bereits gegen 11.40 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben werden. Die Übungsmunition wurde von den Kampfmittelexperten entsorgt. Eine Gefahr für Anwohner bestand nicht. (pol)