Überholmanöver von 65-Jähriger misslingt in Gammertingen

GAMMERTINGEN. Wirtschaftlicher Totalschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 6.45 Uhr auf der B 313 entstanden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 65-jährige VW-Lenkerin auf Höhe Mariabergs den Traktor eines 30-Jährigen überholen und erkannte dabei offenbar nicht, dass dieser gerade im Begriff war, nach links abzubiegen. Ihr Auto touchierte den Traktor, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Schaden am Traktor wird auf circa 500 Euro geschätzt, während am Pkw wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den VW. (pol)