Überfall auf Reutlinger Discounter: Täter zieht Schusswaffe

REUTLINGEN. Ein Discounter in der Sondelfinger Straße ist am Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr, von einem Unbekannten überfallen worden. Der Täter begab sich zum Kassenbereich und zog dort gegenüber einem Angestellten nach derzeitigem Kenntnisstand eine schwarze Schusswaffe. Anschließend raubte der Kriminelle aus der Kasse mehrere Geldscheine, mit denen er in Richtung Max-Eyth-Straße flüchtete.

Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und von normaler Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen T-Shirt sowie schwarz-weißen Schuhen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)