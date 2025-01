Wer will rein, wer geht? Der Bundestag formiert sich neu

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die einen wollen erstmals oder nach langer Zeit wieder Abgeordnete im Bundestag werden, andere wenden sich hingegen neuen Aufgaben außerhalb des Parlaments zu. Für sie alle bedeutet die Wahl am 23. Februar eine Zäsur.

Diese Kandidaten wollen neu ins Parlament:

Boris Pistorius (64, SPD)

Boris Pistorius (SPD). (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/DPA Boris Pistorius (SPD). (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/DPA

Der in Umfragen beliebteste Politiker Deutschlands hat Bundestags-Luft bisher nur von der Regierungsbank aus geschnuppert, nun will der Verteidigungsminister auch als Abgeordneter ins Parlament. Als Direktkandidat tritt er im niedersächsischen Wahlkreis Hannover-Stadt II an, einer SPD-Hochburg. Zudem steht er auf Platz drei der SPD-Landesliste in Niedersachsen.

Nancy Faeser (54, SPD)

Nancy Faser (SPD). (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/DPA Nancy Faser (SPD). (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/DPA

Auch für Pistorius' Kabinettskollegin ist es unsicher, ob sie nach der Bundestagswahl ihr Ministeramt behält. Sie steht auf Platz vier der hessischen Landesliste und will zudem das Direktmandat im Wahlkreis Main-Taunus ergattern. Bei der jüngsten Landtagswahl in Hessen hatte sie als SPD-Spitzenkandidatin ein desaströses Wahlergebnis eingefahren - und blieb Bundesinnenministerin, statt Ministerpräsidentin zu werden.

Wolfgang Schmidt (54, SPD)

Wolfgang Schmidt (SPD). (Archivbild) Foto: Anna Ross/DPA Wolfgang Schmidt (SPD). (Archivbild) Foto: Anna Ross/DPA

Der Kanzleramtschef bewirbt sich im Hamburger Wahlkreis Eimsbüttel um ein Direktmandat. Der Vertraute von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) folgt mit seiner Kandidatur auf den SPD-Außenpolitiker Niels Annen, der nicht wieder antritt. Das Direktmandat ging bei der letzten Bundestagswahl knapp an die Grünen. Schmidt steht auch auf Platz eins der Hamburger SPD-Landesliste.

Thomas Haldenwang (64, CDU)

Thomas Haldenwang (CDU). (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/DPA Thomas Haldenwang (CDU). (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/DPA

Dass er jetzt selbst Bundestagsabgeordneter werden wolle, habe auch mit Rechtsextremismus und Antisemitismus zu tun, sagt der frühere Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz. Um ins Parlament einzuziehen, muss er das Mandat im nordrhein-westfälischen Wuppertal dem SPD-Innenpolitiker Helge Lindh abluchsen, der hier die vergangenen beiden Wahlen gewann.

Hendrik Streeck (47, CDU)

Hendrik Streeck (CDU). (Archivbild) Foto: Thomas Banneyer/DPA Hendrik Streeck (CDU). (Archivbild) Foto: Thomas Banneyer/DPA

Der prominente Virologe will seinen Medizinerkittel ablegen und in die Bundespolitik gehen: Dafür muss Streeck im einstigen NRW-Wahlkreis des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer in Bonn das Direktmandat für die CDU holen. Bei der vergangenen Wahl gewann hier die Kandidatin der Grünen. Während der Corona-Pandemie war der Mediziner durch zahlreiche Auftritte in den Medien zu einem der bekanntesten Wissenschaftler des Landes geworden.

Bodo Ramelow (68, Die Linke)

Bodo Ramelow (Linke). (Archivbild) Foto: Michael Reichel/DPA Bodo Ramelow (Linke). (Archivbild) Foto: Michael Reichel/DPA

Der erste linke Ministerpräsident möchte nach 15 Jahren Abwesenheit wieder im Bundestag mitmischen: Er ist Teil der »Mission Silberlocke«, auf der die Hoffnung der Linken liegt. Ramelow soll möglichst seinen Thüringer Wahlkreis Erfurt-Weimar-Weimarer Land gewinnen und mit den beiden anderen prominenten Parteisenioren Gregor Gysi (76) und Dietmar Bartsch (66) mindestens drei Direktmandate holen: Dann würde die Partei dank der Grundmandatsklausel auch dann in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen, wenn sie bei den Zweistimmen an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert.

Maximilian Krah (47, AfD)

Maximilian Krah (AfD). (Archivbild) Foto: Britta Pedersen/DPA Maximilian Krah (AfD). (Archivbild) Foto: Britta Pedersen/DPA

Der selbst in der AfD umstrittene EU-Parlamentarier will in den Bundestag wechseln. Seine Partei stellt ihn im sächsischen Wahlkreis Chemnitzer Umland - Erzgebirgskreis II als Direktkandidaten auf. Unter anderem wegen Berichten über mutmaßliche Russland- und China-Verbindungen und als relativierend wahrgenommene Äußerungen zur nationalsozialistischen SS wurde er im EU-Parlament nicht in die AfD-Delegation aufgenommen.

Hubert Aiwanger (53, Freie Wähler)

Hubert Aiwanger (Freie Wähler). (Archivbild) Foto: Daniel Vogl/DPA Hubert Aiwanger (Freie Wähler). (Archivbild) Foto: Daniel Vogl/DPA

Mit ihrem Bundesvorsitzenden als Spitzenkandidat ziehen die bayerischen Freien Wähler in den Kampf um den erstmaligen Einzug in den Bundestag. Sie wollen den Bundestag »zum größten Rathaus der Republik« machen, sagt Aiwanger. Wahlforscher halten einen Erfolg über das Zweitstimmenergebnis oder über den Gewinn dreier Direktmandate für eher unwahrscheinlich.

Caroline Bosbach (34, CDU)

Caroline Bosbach (CDU) und ihr Vater Wolfgang. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA Caroline Bosbach (CDU) und ihr Vater Wolfgang. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA

Die Tochter des langjährigen CDU-Bundespolitikers Wolfgang Bosbach tritt als Direktkandidatin im NRW-Wahlkreis Rhein-Berg unter anderem gegen den früheren Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) an. Die Regulierungsmanagerin bei einem Netzbetreiber war 2022 in der RTL-Show »Let's Dance« zu sehen.

Diese teils langjährigen Abgeordneten gehen neue Wege:

Cem Özdemir (59, Grüne)

Cem Özdemir (Grüne). (Archivbild) Foto: Marijan Murat/DPA Cem Özdemir (Grüne). (Archivbild) Foto: Marijan Murat/DPA

Der Bundeslandwirtschafts- und -forschungsminister möchte nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg im Frühjahr 2026 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (76, Grüne) nachfolgen. Aus dem Bundestag zieht sich der frühere Grünen-Vorsitzende daher zurück.

Renate Künast (69, Grüne)

Renate Künast (Grüne). (Archivbild) Foto: Marco Rauch/DPA Renate Künast (Grüne). (Archivbild) Foto: Marco Rauch/DPA

Die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin und ehemalige Grünen-Fraktionsvorsitzende kündigte schon im Juli 2024 an, nicht noch einmal zu kandidieren: »Es ist jetzt Zeit, um Platz für Jüngere zu machen.« Künast ist seit 2002 Mitglied des Bundestags.

Peter Ramsauer (70, CSU)

Peter Ramsauer (CSU). (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/DPA Peter Ramsauer (CSU). (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/DPA

Nach 34 Jahren im Bundestag sagt der aktuell dienstälteste Abgeordnete »Servus«. In seiner letzten Rede Anfang Dezember im Plenum forderte der frühere Bundesverkehrsminister eine bessere Abstimmung bei Erneuerbaren Energien mit dem Ausbau der Netze, Speicherkraftwerke und Gaskraftwerke.

Petra Pau (61, Die Linke)

Petra Pau (Linke). (Archivbild) Foto: Annette Riedl/DPA Petra Pau (Linke). (Archivbild) Foto: Annette Riedl/DPA

»2025 ist mein 27. Jahr im Bundestag«, sagte die Berlinerin bereits im Oktober. Auch nach ihrer Zeit im Parlament wolle sie politisch aktiv bleiben. Jahrelang litt sie an einer Erkrankung der Stimme und konnte zeitweise schlecht sprechen. Mit fast 19 Jahren ist sie die derzeit dienstälteste Bundestags-Vizepräsidentin.

Gesine Lötzsch (63, Die Linke)

Gesine Lötzsch (Linke). (Archivbild) Foto: Kilian Genius/DPA Gesine Lötzsch (Linke). (Archivbild) Foto: Kilian Genius/DPA

Wie Sören Pellmann und Gregor Gysi verteidigte sie 2021 ihr Direktmandat und sicherte so den Linken den Einzug in den aktuellen Bundestag in Fraktionsstärke, obwohl die Partei damals nur 4,9 Prozent der Zweitstimmen erreicht. Die langjährige Abgeordnete saß neben Petra Pau für eine Legislatur sogar einmal als eine der beiden einzigen Linken im Parlament.

Albrecht Glaser (83, AfD)

Albrecht Glaser (AfD). (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/DPA Albrecht Glaser (AfD). (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/DPA

Sein gleichaltriger Parteikollege Alexander Gauland machte einen Rückzug vom Rückzug und tritt nun doch in der bevorstehenden Bundestagswahl noch einmal an. Doch für Glaser ist Schluss. Er zieht sich nach 7,5 Jahren im Bundestag aus der aktiven Politik zurück.

Michael Roth (54, SPD)

Michael Roth (SPD). (Archivbild) Foto: Jacob Schröter/DPA Michael Roth (SPD). (Archivbild) Foto: Jacob Schröter/DPA

Der SPD-Außenexperte sitzt seit 1998 im Bundestag. Seit langem setzt sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschuss für eine ausreichende militärische Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine ein. »Mir war klar, dass ich nicht als Bundestagsabgeordneter, als Politiker in Rente gehe«, sagt er.

Michelle Müntefering (44, SPD)

Michelle Müntefering (SPD). (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/DPA Michelle Müntefering (SPD). (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/DPA

Die Frau des früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering (84) gibt familiäre Gründe für ihren Rückzug aus dem Bundestag nach gut elf Jahren an. Die Abgeordnete aus dem nordrhein-westfälischen Herne wolle mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen: »Gemeinsame Zeit kann man nicht nachholen, ich hoffe, dass noch einige gemeinsame Jahre bleiben.«

Canan Bayram (58, Grüne)

Canan Bayram (Grüne). (Archivbild) Foto: Julian Weber/DPA Canan Bayram (Grüne). (Archivbild) Foto: Julian Weber/DPA

Die bekannte Berliner Rechtsanwältin, die dem linken Flügel der Partei angehört, sitzt seit 2017 im Bundestag. Sie sei nun aber nicht mehr bereit, ein »Feigenblatt für meine Fraktion zu werden, die weniger Menschenrechte als populistische Diskurse in den Fokus ihrer Arbeit nimmt«. Allerdings ist auch nicht sicher, ob ihr Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost sie erneut als Direktkandidatin aufgestellt hätte.