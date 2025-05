Zwei Tage Vollsperrung am Metzinger Kreisverkehr Auchtert

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Kreisverkehr Auchtert wird von Montag bis Mittwoch, 12. bis 14. Mai, die Asphaltdecke eingebaut. Die Arbeiten können nur unter Vollsperrung der B 313 gemacht werden. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Braike-Wangen und dem Auchtertfriedhof sowie der Tennisanlagen ist in diesem Zeitraum aus Richtung B 28, Anschlussstelle Metzingen Ost, nicht möglich. Der Verkehr stadteinwärts wird über die B 28, Anschlussstelle Metzingen Süd sowie über die B 28, Anschlussstelle Dettingen West, umgeleitet. Der Verkehr stadtauswärts wird ab dem Polizeiknoten Richtung Bad Urach – Ulm über die alte B 28 Neuhausen, Schlössleskurve gelenkt.

Die Umleitung Richtung Reutlingen und Stuttgart geht über die alte B 28 Richtung Lindenplatz. Das Gewerbegebiet Braike-Wangen kann über den Kreisverkehr Wielandstraße angefahren werden. Die Zufahrt zum Auchtertfriedhof sowie zu den Tennisanlagen kann über die Kanalstraße, Achalmstraße und Brücke über die B 28 beim Ferientagheim erfolgen. Voraussichtlich ab Donnerstag, 15. Mai, kann die Anschlussstelle Metzingen Ost wieder benutzt werden. Das Fahren auf die B 28 in beide Richtungen ist wieder möglich. Die B 313 Auchtertstraße zwischen Paul-Lechler-Straße und Polizeiknoten ist wegen Arbeiten am Leitungsnetz der Stadtwerke im Bereich der Auchtertstraße, Ulmerstraße weiterhin in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Anlieger und Besucher des Bowling-Zentrums können vom Kreisverkehr aus ranfahren. (eg)