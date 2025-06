Zeugenaufruf: Vier Unbekannte verprügeln zwei junge Männer in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt gegen bislang unbekannte Täter, die zwei junge Männer am Sonntagmorgen verletzt haben. In der Kanzleistraße kam es am Sonntag gegen 1.40 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Folge ein 23-Jähriger und ein 21-Jähriger von insgesamt vier Unbekannten angegriffen und geschlagen wurden. Hierbei erlitten die beiden Gesichtsverletzungen und mussten durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Bei der Auseinandersetzung war eine männliche Person beteiligt, welche blondes Haar und einen Zopf hatte. Das Polizeirevier Reutlingen, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen vom Vorfall, sich unter Telefon 07121/9423333 zu melden. (pol)